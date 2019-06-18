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Эксперты назвали главные недостатки пензенских дорог

18 июня в 08:37 136 просмотров

На оперативном совещании в администрации Пензы 18 июня обсудили состояние дорог.

«У нас работала инспекция ОНФ, которая сравнивала состояние пензенских дорог с 2015 годом. В целом, они оценивают их положительно, есть улучшения, при этом необходимо уделить внимание безопасности, в том числе — пешеходным переходам и состоянию разметки», — рассказал мэр Виктор Кувайцев.

Глава горадминистрации подчеркнул, что самые опасные — нерегулируемые пешеходные переходы там, где четыре полосы. Он поручил изучить ситуацию и учитывать вопрос с ними при разработке плана включения в объектов в программу ремонта в будущем. Также мэр обратил внимание на освещение. В 2020 году он поручил определить объекты, где необходимо улучшить инженерные коммуникации.

«Дороги на улицах Суворова и Володарского, которые мы ремонтировали в 2016 году, по словам инспекции, выглядят неудовлетворительно, потому что провалились колодцы. Есть же гарантийные обязательства, надо призывать подрядчиков выполнять их», — сказал Виктор Кувайцев.


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