Мэр настоятельно просит разобраться с внешним видом водителей маршруток

В Пензе проверяют конечные остановки общественного транспорта. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии 18 июня.

«Такие рейды мы проводим на постоянной основе. В них принимают участие члены администраций. В первый объезд проверили 11 остановок, Октябрьского и Железнодорожного района, нарекания были по остановке на улице Светлой. Потом обследовали восемь остановок в Первомайском и Ленинском районах, а также вновь на улице Светлой, нареканий нет», — рассказала начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в очередной раз обратил внимание на внешний вид водителей. По его словам, они должны выглядеть опрятно, носить рубашки. Юлия Еремина отметила, что водителям жарко работать в такой форме одежды, тем более, что в транспорте зачастую нет кондиционеров.

«По вашей логике, и пассажирам надо в нижнем белье ездить», — отметил Виктор Кувайцев.

Планируется обсудить этот вопрос еще раз на встрече с перевозчиками, которая пройдет 18 июня.

Также мэр порекомендовал рассмотреть возможность установки современных биотуалетов на конечных остановках.