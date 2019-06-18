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Бизнесмены Пензы остались довольны днем открытых дверей в мэрии

18 июня в 09:19 76 просмотров
, который впервые прошел в мэрии.

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Участники оперативного совещания в администрации Пензы обсудили день открытых дверей, который впервые прошел в мэрии.

«Пришли шесть предпринимателей. Они спрашивали про земельные участки, создание частного кладбища, открытие автомойки, получение грантов, нестационарные объекты. Мы получили положительные отзывы. Один даже объявил благодарность, сказав, что сэкономил много времени», — рассказал вице-мэр Денис Леонтьев.

Следующий прием пройдет 15 июля. Его продолжительность увеличат, чтобы как можно больше людей смогли задать вопросы.

Мэр Виктор Кувайцев отметил, что необходимо сопровождать предпринимателей и в дальнейшем, чтобы был виден реальный результат этих приемов.


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