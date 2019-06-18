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В Пензе кладбища очистят от залежей мусора

18 июня в 09:21 84 просмотра

На оперативном совещании 18 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил убрать с городских кладбищ мусор.

По словам главы горадминистрации, в рамках субботников мусор убирали, но свалили его в кучи, а надо доводить дело до конца и вывозить его.

«Это наша святая обязанность. У нас каждую неделю санитарная пятница, надо в ее рамках эту работу проводить», — подчеркнул Виктор Кувайцев и дал соответствующее поручение вице-мэру Юрию Ильину.

Напомним, горожане не раз жаловались на залежи мусора на кладбищах. Помимо того, что это мешает людям передвигаться и выглядит неэстетично, это еще и опасно: в жаркую погоду он легко воспламеняется. Так, загоревшийся мусор стал причиной крупного пожара на Митрофаньевском кладбище в начале июня.


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