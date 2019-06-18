В Пензе кладбища очистят от залежей мусора

По словам главы горадминистрации, в рамках субботников мусор убирали, но свалили его в кучи, а надо доводить дело до конца и вывозить его.

«Это наша святая обязанность. У нас каждую неделю санитарная пятница, надо в ее рамках эту работу проводить», — подчеркнул Виктор Кувайцев и дал соответствующее поручение вице-мэру Юрию Ильину.

Напомним, горожане не раз жаловались на залежи мусора на кладбищах. Помимо того, что это мешает людям передвигаться и выглядит неэстетично, это еще и опасно: в жаркую погоду он легко воспламеняется. Так, загоревшийся мусор стал причиной крупного пожара на Митрофаньевском кладбище в начале июня.