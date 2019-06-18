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В Нижнеломовском районе несколько человек пострадало в ДТП

18 июня в 09:34 298 просмотров

В Нижнеломовском районе Пензенской области не поделили дорогу две легковые машины.

Авария произошла около семи часов вечера 17 июня на дороге «Нижний Ломов-Наровчат». Столкнулись Kia rio и ВАЗ-2121.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Однако точной информации об их состоянии пока нет. По факту аварии проводится проверка.

«Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к пензенцам в ведомстве.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8178352/

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