В Нижнеломовском районе несколько человек пострадало в ДТП

В Нижнеломовском районе Пензенской области не поделили дорогу две легковые машины.

Авария произошла около семи часов вечера 17 июня на дороге «Нижний Ломов-Наровчат». Столкнулись Kia rio и ВАЗ-2121.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Однако точной информации об их состоянии пока нет. По факту аварии проводится проверка.

«Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к пензенцам в ведомстве.