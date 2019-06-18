Эксперты предрекли нехватку IT-специалистов в России

В ближайшее время рынок труда может ощутить острую нехватку квалифицированных IT-специалистов. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение», пишут « Известия ».

Ежегодно российские вузы выпускают около 25 тысяч IT-специалистов, но только 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Специалисты ВШЭ пришли к выводу, что не хватает и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий.

По мнению экспертов, в скором времени будут востребованы такие профессии, как архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных и IT-юрист. Также возрастет спрос на консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров.

Эксперты рынка труда нехватку представителей IT-специальностей не отрицают, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены.

Начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин на брифинге в ИА «Пенза-Пресс» объяснил, почему не получается закрыть дефицит кадров в IT-сфере. С материалом можно ознакомиться здесь.