«Чтобы всесторонне развивать детей, надо создавать условия для дополнительного образования. У нас сейчас катастрофически не хватает помещений. Учреждения переполнены, особенно в тех районах, где много строится жилья», — отметил глава горадминистрации Виктор Кувайцев.
Он сообщил, что сейчас ведется работа по получению в муниципальную собственность здания училища № 4, которое раньше готовило специалистов для подшипникового завода, а сейчас пустует. Помещение находится в федеральной собственности, в городе им заведует технологический университет, доложили мэру. Ректор инициативу города поддержал и направил в министерство запрос, чтобы рассмотреть возможность передать здание.
«Нам надо со своей стороны обратиться к руководителю субъекта и попытаться эту проблему решить», — подвел итог Виктор Кувайцев.