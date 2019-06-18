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В Пензе катастрофически не хватает помещений для допобразования детей — мэр

18 июня в 10:10 290 просмотров
, а также ремонт уже имеющихся учреждений культуры обсудили на оперативном совещании в мэрии 18 июня.

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Вопрос организации дополнительного образования детей, а также ремонт уже имеющихся учреждений культуры обсудили на оперативном совещании в мэрии 18 июня.

«Чтобы всесторонне развивать детей, надо создавать условия для дополнительного образования. У нас сейчас катастрофически не хватает помещений. Учреждения переполнены, особенно в тех районах, где много строится жилья», — отметил глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

Он сообщил, что сейчас ведется работа по получению в муниципальную собственность здания училища № 4, которое раньше готовило специалистов для подшипникового завода, а сейчас пустует. Помещение находится в федеральной собственности, в городе им заведует технологический университет, доложили мэру. Ректор инициативу города поддержал и направил в министерство запрос, чтобы рассмотреть возможность передать здание.

«Нам надо со своей стороны обратиться к руководителю субъекта и попытаться эту проблему решить», — подвел итог Виктор Кувайцев.


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