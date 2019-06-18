Пензенцы договорились с федералами о капремонте ТЮЗа

«Разрешилась ситуация по театру юного зрителя, достигнута договоренность с Министерством культуры РФ о включении его в федеральную программу капремонта, документация будет готова к ноябрю», — отметила она.

По словам Веры Фейгиной, в ремонте нуждаются и другие учреждения: центр хореографического искусства, музыкальные школы № 3 и № 2. Самая сложная ситуация — по приведению в порядок тех зданий, которые являются памятниками культуры. Речь идет о музыкальной школе № 1 и бывшем кинотеатре «Октябрь».

Пензенский театр юного зрителя был открыт в Пензе 23 марта 1935 г. в помещении клуба имени Первого мая, но из-за финансовых трудностей закрылся в том же году. Возрождение Пензенкого ТЮЗа произошло в 1989 -м. Тогда ему передали бывшее здание Пензенского дворянского собрания на ул. Кирова, 13. С 1 января 2007 г. преобразован в муниципальное учреждение «Пензенский театр юного зрителя». Сценической площадкой театра стал Центр русской хоровой и вокальной культуры (ул. Кирова, 39). В 2011 году театр получил собственное здание — бывший Дом культуры бумажной фабрики «Маяк революции» (ул. Тарханова, 11А).