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Пензенцы договорились с федералами о капремонте ТЮЗа

18 июня в 10:25 232 просмотра

Будущее Пензенского театра юного зрителя обрело ясность. Об этом на оперативном совещании 18 июня сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

«Разрешилась ситуация по театру юного зрителя, достигнута договоренность с Министерством культуры РФ о включении его в федеральную программу капремонта, документация будет готова к ноябрю», — отметила она.

По словам Веры Фейгиной, в ремонте нуждаются и другие учреждения: центр хореографического искусства, музыкальные школы № 3 и № 2. Самая сложная ситуация — по приведению в порядок тех зданий, которые являются памятниками культуры. Речь идет о музыкальной школе № 1 и бывшем кинотеатре «Октябрь».

Пензенский театр юного зрителя был открыт в Пензе 23 марта 1935 г. в помещении клуба имени Первого мая, но из-за финансовых трудностей закрылся в том же году. Возрождение Пензенкого ТЮЗа произошло в 1989 -м. Тогда ему передали бывшее здание Пензенского дворянского собрания на ул. Кирова, 13. С 1 января 2007 г. преобразован в муниципальное учреждение «Пензенский театр юного зрителя». Сценической площадкой театра стал Центр русской хоровой и вокальной культуры (ул. Кирова, 39). В 2011 году театр получил собственное здание — бывший Дом культуры бумажной фабрики «Маяк революции» (ул. Тарханова, 11А).


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