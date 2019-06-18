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Пензячка купила курицу со следами проколов

18 июня в 11:43 302 просмотра

Жительница Пензы купила в магазине подозрительную курицу. Фотографии продукта она опубликовала в Сети.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что купила курицу 17 июня. Шкурка и тушка продукта оказались проколотыми. Причем, когда она была в упаковке, дырок не было видно.

«Что с ней делали?» — спросила она.

Пользователи в комментариях предположили, что курицу прокалывали и накачивали водой, чтобы увеличить ее вес.

«Не покупайте замороженное мясо, его пичкают водой, чтобы продать дороже», — написал пользователь под ником Русский.

Подписчик Владимир выдвинул своб версию: он отметил, что курицу накачали химическими веществами, чтобы она дольше хранилась. Какова причина проколов на самом деле — неизвестно.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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