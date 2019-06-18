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Пензенец устроил резню из-за ревности

18 июня в 12:28 226 просмотров

41-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве возлюбленной и покушении на убийство двух мужчин.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 21 апреля мужчина пришел к своей сожительнице. Влюбленные поссорились на почве ревности. Пензенец схватил нож и несколько раз вонзил его в женщину. В этот момент к квартире подошли двое мужчин. Открыв им входную дверь, злоумышленник повалил на лестницу одного из них и ударил его ножом в грудь. Второй гость схватил дебошира и вызвал скорую.

Медики госпитализировали раненого 25-летнего парня в больницу. Женщина скончалась на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1365338/

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