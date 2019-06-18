Пензенец устроил резню из-за ревности

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 21 апреля мужчина пришел к своей сожительнице. Влюбленные поссорились на почве ревности. Пензенец схватил нож и несколько раз вонзил его в женщину. В этот момент к квартире подошли двое мужчин. Открыв им входную дверь, злоумышленник повалил на лестницу одного из них и ударил его ножом в грудь. Второй гость схватил дебошира и вызвал скорую.

Медики госпитализировали раненого 25-летнего парня в больницу. Женщина скончалась на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.