Пензенские пожарные два дня тушат лес

В Пензе в лесу возле поселка Победа произошел пожар. С огнем пытаются справится два дня.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, лес загорелся 17 июня. Огонь распространился на площади более пяти гектаров. Специалистам удалось побороть пламя, но ненадолго.

Утром 18 июня возгорание возобновилось. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, ведь из-за засухи любая искра может привести к серьезному пожару. В Пензе и ряде районов области введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение открытого огня, для нарушителей предусмотрены повышенные штрафы.