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Пензенские пожарные два дня тушат лес

18 июня в 13:15 264 просмотра

В Пензе в лесу возле поселка Победа произошел пожар. С огнем пытаются справится два дня.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, лес загорелся 17 июня. Огонь распространился на площади более пяти гектаров. Специалистам удалось побороть пламя, но ненадолго.

Утром 18 июня возгорание возобновилось. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, ведь из-за засухи любая искра может привести к серьезному пожару. В Пензе и ряде районов области введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение открытого огня, для нарушителей предусмотрены повышенные штрафы.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/06/18/11352950

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