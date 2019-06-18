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«Русмолко» использует технологию безотходной утилизации навоза

18 июня в 13:35 236 просмотров
одним из ведущих производителей молока в стране, внедрила безотходную технологию утилизации навоза. Это позволит компании выращивать кормовые культуры, не используя химические удобрения на полях, и снизить себестоимость корма для скота.

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УК «Русмолко», которая является одним из ведущих производителей молока в стране, внедрила безотходную технологию утилизации навоза. Это позволит компании выращивать кормовые культуры, не используя химические удобрения на полях, и снизить себестоимость корма для скота.

Еще во время проектирования своих комплексов компания задалась целью создать комфортные условия для содержания животных, сохранить окружающую среду и экологию. Также важным требованием было организовать полностью механизированное производство, в том числе — процесс уборки отходов жизнедеятельности скота.

Поголовье «Русмолко» насчитывает 20,5 тысяч животных. Они содержатся в помещениях непривязанными, на полу — мягкая подстилка с использованием измельченной соломы. Когда она загрязняется отходами жизнедеятельности, то механически убирается и попадает в сепараторный пункт, там происходит ее гомогенизация и разделение на жидкие и твердые фракции. Последняя затем повторно используется для подстилки. Первая попадает в специально построенные лагуны, где выдерживается до получения органического удобрения. За год накапливается около 290−310 тысяч литров жидкой фракции навоза, ими обрабатывают 3,5−4 тысяч гектаров полей.

Такого количества ценного минерального удобрения достаточно для выращивания кукурузы на корм для скота. Удобрения вносят с помощью специальной техники, имеющей шланговую систему с различными аппликаторами культиваторного и дискового типов, также есть прицепные емкости от европейского производителя.

«Навоз содержит достаточно много питательных элементов для растений, он богат азотом и фосфором. Жидкая фракция навоза содержит калий, кальций, магний, серу, бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт. Это ценное и безопасное органическое удобрение», — пояснил заместитель генерального директора по растениеводству Виктор Еремцов.

Отметим, что «Русмолко» имеет сертификаты соответствия навоза требованиям ГОСТ Р 53117−2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой УК "Русмолко"

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