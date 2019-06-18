Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
Как магазинам готовиться к маркировке товаров
В России уменьшится размер свидетельства о регистрации авто
Бабича назначили замминистра экономического развития
Эксперты предрекли нехватку IT-специалистов в России
В России решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья
В России ужесточат наказание за «пьяные» аварии
Российским поликлиникам будут присваивать звезды
В России хотят лишить пособий «мнимых» бедных
В России изменится маркировка продуктов
На российских трассах могут увеличить скорость до 130 км/ч

У россиян будут изымать землю из-за мусора и нескошенной травы

18 июня в 13:46 234 просмотра
, если через полгода после предписания владелец не устранит замечания.

" data-title="У россиян будут изымать землю из-за мусора и нескошенной травы — Пенза-пресс, рунет за день">

В Минэкономразвития предложили изымать у жителей России заброшенные земельные участки. Забирать их будут в том случае, если через полгода после предписания владелец не устранит замечания.

В Life.ru уточнили, что речь идет, например, о нескошенной траве или накопившемся мусоре. Поправки, внесенные в Гражданский кодекс РФ, были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый законопроект может коснуться владельцев всех категорий участков: собственников, арендаторов и тех, у кого есть право на бессрочное пользование или пожизненное наследие участка. Исключение составят те, кто взял землю в ипотеку или проходит процедуру банкротства.

Забирать землю предлагается в том случае, если нарушения требований пожарной безопасности не будут устранены в течение полугода со дня предписания, а участок тем временем будет использоваться. Список нарушений, за которые могут изъять участок, будет прописан в специальном акте правительства.

Авторы инициативы пояснили, что такие меры ввели из-за того, что нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках нередко становится причиной возникновения пожаров.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...