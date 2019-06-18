У россиян будут изымать землю из-за мусора и нескошенной травы

В Минэкономразвития предложили изымать у жителей России заброшенные земельные участки. Забирать их будут в том случае, если через полгода после предписания владелец не устранит замечания.

В Life.ru уточнили, что речь идет, например, о нескошенной траве или накопившемся мусоре. Поправки, внесенные в Гражданский кодекс РФ, были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый законопроект может коснуться владельцев всех категорий участков: собственников, арендаторов и тех, у кого есть право на бессрочное пользование или пожизненное наследие участка. Исключение составят те, кто взял землю в ипотеку или проходит процедуру банкротства.

Забирать землю предлагается в том случае, если нарушения требований пожарной безопасности не будут устранены в течение полугода со дня предписания, а участок тем временем будет использоваться. Список нарушений, за которые могут изъять участок, будет прописан в специальном акте правительства.

Авторы инициативы пояснили, что такие меры ввели из-за того, что нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках нередко становится причиной возникновения пожаров.