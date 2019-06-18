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Бабича назначили замминистра экономического развития

18 июня в 13:57 218 просмотров

Бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич получил новое назначение.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, Михаил Бабич назначен на должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина.

В Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, а также вопросы, касающиеся взаимодействия с регионами, сообщили «Ведомостям» источники в правительстве.

Напомним, в 2011—2018 гг. Михаил Бабич занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Был назначен послом РФ в Белоруссии 24 августа 2018 года. 30 апреля 2019 года стало известно о том, что он покинул этот пост.


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