МЧС предупреждает пензенцев о чрезвычайной пожарной опасности

Региональное управление МЧС отправило пензенцам SMS-сообщения о том, что в городе с 19 по 24 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

«При обнаружении пожара, возгорания сообщите о ЧП в МЧС по телефонам: 8 (8412) 681−112 или 112», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в области уровень пожарной опасности достиг четвертого. Помимо Пензы, высокая опасность — в Белинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Пензенском и Пачелмском районах.

«На муниципальном уровне возможны аварийные отключения электроэнергии из-за грозы, порыва ветра до 15 м/сек, аварийного отключения электроподстанций», — добавили в пресс-службе.