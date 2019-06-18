Половина россиян при покупке индейки выбирает бренд «Индилайт»

Российская компания GfK провела исследование, в котором выяснила предпочтения россиян в потреблении мяса и полуфабрикатов. Бренд «Индилайт» ГК «Дамате» стал лидером по ряду показателей.

Согласно исследованию, бренд занял долю 49% по объему домашнего потребления в категории продуктов «Мясо индейки в потребительской упаковке» в 2018 году. В денежном выражении этот же показатель составил 51%.

Индейка — это единственная категория продуктов, которая показала убедительный рост проникновения на рынок и рост частоты потребления. Это стало возможным во многом благодаря тому, что потребители переключились со свинины, говядины и курицы на мясо индейку. Кроме того, они совершают крупные покупки в категории рубленных, таким образом, переходят в категорию натуральных полуфабрикатов.

Исследование показало, что в 2018-м за счет расширения покупательской базы и увеличения частоты покупок рост рынка индейки составил 16% в объеме потребления. За анализируемый период 43% российских семей купили индейку хотя бы один раз, средний объем покупки составил 1,2 кг.

Кроме того, эксперты считают, что рынок индейки имеет большой потенциал роста. Лидерами потребления индейки в 2018 году стали Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проникновение данной продукции на рынок составило 57,8% и 55,2% соответственно.

«Мы видим потенциал роста потребления нашей продукции в тех федеральных округах, где объем потребления пока отстает от регионов-лидеров. Это Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В наших планах — дальнейшее развитие дистрибуции и популяризация категории мяса индейки в этих регионах», — прокомментировала результаты исследования заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко.

В настоящее время ГК «Дамате» присутствует во всех федеральных округах России и имеет контракты на поставку продукции «Индилайт» с большинством российских торговых сетей.

Панель домашних хозяйств GfK (семьи по всей России) включает накопленную базу из 27 000 конечных потребителей (10 000 семей), которые на постоянной основе регистрируют все покупки, принесенные домой.