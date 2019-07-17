Что написать о Праге? Как поделиться впечатлениями и не спровоцировать кого-то на резкий побег оттуда, а кого-то — на мгновенное приобретение билетов туда?

Вообще, самое неблагодарное дело — делиться мнением по поводу поездки. Кто-то любит пляжный отдых, кто-то — экскурсионный по древним городам. Кто-то вообще ничего не любит.

Прага. Город моей мечты? Нет. И это ровным счетом ничего не значит.

Когда ехать отдыхать? По сути, когда угодно. Мы поехали в конце марта — начале апреля. Хорошее время. Не жара, и не холод, нет дождей. Первый день был самый холодный, но он был один, и абсолютно не испортил впечатление. Как ходить все эти километры по жаре, не представляю.

Мы специально ехали не в разгар туристического сезона, но ошиблись. Прага — это город тысячи чемоданов и людей с фотоаппаратами. Каждый день кто-то приезжает, кто-то уезжает в огромных количествах. Страшно представить, что творится летом, в разгар отпусков.

Прага, кстати, оказалась страной цветов. Было безумно интересно отмечать, что есть много точек их продаж. Какие-то ларечки, площадки, рыночки. И их покупают. Покупают не подарить, а себе домой. И это прекрасно!

Прекрасный климат, когда можно насладиться весной… именно весной. Свежей, слегка прохладной, с припекающим солнцем и легким ветерком. Без наших скачков от -5 до +25. Ты знаешь, чего ожидать от погоды. В принципе, как и от общественного транспорта.

Общественный транспорт, трамваи, метро, автобусы, — все ходят, как часы, точные до минуты. Если написано, что прибытие автобуса — в 11.57, значит, он приедет ровно в 11.57, а в 11.58 его уже не будет. Фантастическая точность, которую мы проверяли на протяжении недели. Это для нас непривычно и приятно. Хотя доля авантюризма в этом отсутствует. Так же как отсутствует в облике Праги.

Она красива, хороша, прекрасна, впечатляет, но она такая «ровная». Да, все постройки разные, но в одном стиле, все выверено, все четко. Абсолютно разные в исполнении церкви, храмы, величественные дома, но все они объединены одним духом, одной атмосферой. Ничто не выделяется на фоне других.

Милые тихие кварталы в спальных районах уютны, чисты, аккуратны, красивы, но в них нет яркой индивидуальности, она — одна на всех.

Именно так я начала воспринимать Прагу на второй или на третий день.

Абсолютно никаких минусов в архитектуре или внешнем виде, но той яркости, которая поражает тебя в самое сердце, нет.

Парки. Мне кажется, Прага состоит из тысячи и одного парка, который с радостью принимает на своей огромной территории всех желающих. Большие ухоженные территории, лавочки, урны, зеленые газоны, цветы и деревья. Здесь можно провести целый день и быть абсолютно счастливым. Главное, — не забыть взять что-то перекусить.

Вот, кстати, голодным в Праге остаться невозможно. Кухня — на любой вкус. Но мы приехали в Прагу, поэтому нашим верным спутником стала чешская кухня. Вкусно, сытно, жирно.

По приезду домой на мясо практически не смотришь, его не хочется. Может быть, я не такой мясоед, как казалось, но мяса явно переели. Мясо готовить умеют, любят и делают это очень часто, также как и мясные блюда. В общем, еда — на любой вкус и кошелек. Про нее нет смысла много говорить, ее надо есть! Особенно меня впечатлили завтраки. Начинали каждый новый день мы с потрясающе вкусных завтраков, больших, сытных, фантастических.

Магазины, ярмарки, чисто туристические места не могут не понравиться. Это сделано для своих, для туристов, для каждого, кто готов принять чешскую культуру и узнать историю.

Бесчисленное множество музеев, чаще всего встречались музеи шоколада и граната. Кстати, гранат в Чехии исключительно мелкий, которым они очень гордятся и презентуют в лучшем виде.

Останавливаться отдельно на замках, поместьях, крепостях и подробно о них говорить не буду, про все достопримечательности написано много, и большинство из этого — правда, но лучше, конечно, увить все своим глазами и получить свои впечатления.

А вот чешская деревня, достойна целого абзаца. Она прекрасна. Достаточно отъехать 20 км от Праги и попадаешь в другой мир. Мир зеленых полей, звонких небольших речушек и деревенской тишины.

Чешская деревня прекрасна. Там хочется остаться жить. Просто наслаждаться мирным течением жизни. Тишина, чистота, ухожено, красиво, мирно. Мечта. Единственное, что смущало, — практически не видно было людей. Возможно, было еще рано или, наоборот, уже поздно, и все разъехались по работам, школам. Но впечатление от чешской деревушки осталось изумительным. Уверена, что на Рождество там — настоящая сказка.

Пара слов о зоопарке. Это место обязательно к посещению. Отговорки типа: «Да не очень-то я люблю животных», — не подходят. Его просто надо посетить, это восторг. Это отдельный мир, живой, разный, интересный. Шесть часов пролетели как один миг. Два уровня, канатная дорога, масса развлечений для детей, отдельные площадки для отдыха и трапезы. Это шикарное место для отличного дня.

Кстати, напротив зоопарка есть очень красивая усадьба с вишневым садом и лабиринтом из кустарников. Впечатляет.

Блошиный рынок. Да. Именно туда нас занесло вполне целенаправленно. Прочитали много удивительного про него. И это был обман. Дорога к нему похожа на те, что есть в любом российском городе, — разбитая, замусоренная. Типично пензенские улицы, ничего такого, как в центре Праги, нет.

Итак, рынок, вход платный. Заходишь и перед тобой открывается какой-то центральный рынок с продуктовыми палатками и консервами по скидке. И тут мы подумали: «Мда, хваленый блошиный рынок…» Но все не так просто. Проходишь чуть дальше — и открывается действительно пещера сокровищ! Там можно купить все! Абсолютно все! Винтажные кресла, домики для котов невиданной красоты, скрипки, сани Санта-Клауса, граммофон, тысячу и одну пластинку для него, невероятной красоты антикварную посуду, винтажные сумки, открытки и картины прошлого века, часы всевозможных видов и много такого, от чего глаза просто разбегаются, и ты мысленно считаешь, сколько это может весить и какого размера твой чемодан.

Помимо вот этих сокровищ, там много треша и хлама, который явно вытащили из какой-то мусорки, но все это настолько колоритно, что простительно.

Вот, кстати, про централизованность Праги. В городе — достаточно большой исторический (туристический) центр, который реально пылесосят. Там ходя круглые сутки уборщики и следят за его чистотой. Видно, что это безумно трудно и сложно, когда на улицах столпотворение туристов. Но центр чист.

Если начать уходить от центра Праги, то, помимо случайно найденных удивительный смотровых площадок-парков, отмечаешь, что убираются здесь гораздо реже. Например, Прага 3, где мы снимали квартиру, — вечером там просто горы мусора. Но он аккуратно сгруппирован около мусорных баков (да, раздельный сбор мусора). И так это валяется часов до 9 утра. Потом все убирают, и снова чистота.

Еще дальше от центра, на окраине, — все меньше мусорок, больше валяющихся на дороге фантиков. Да, они бросаются в глаза, потому что редки, но они есть.

Вместо итогов и каких-то абсолютно ненужных выводов отмечу, что, даже не зная английского, можно спокойно ехать в Чехию, каждый второй говорит на русском, а чешский вполне понятен. Языкового барьера быть не должно, к тому же там — очень много русских и эмигрантов из стран СНГ.

Ехать? Да, почему бы и нет. Единственное, искренне не понимаю тех, кто каждый год едет в Чехию, Европа большая. Возможно, из Чехии удобнее добираться до других стран, вот это хороший вариант и вполне экономически оправданный.