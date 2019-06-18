Сердобчанин утонул во время отдыха с друзьями

По данным следствия, 16 июня мужчина отдыхал на пруду в пригороде Сердобска недалеко от СНТ «Буревестник» со своими друзьями. Около 19.00 он пошел купаться. Приятели отвлеклись и потеряли его из виду. Они пытались самостоятельно найти товарища, но не смогли и позвонили полицейским. Днем 17 июня тело мужчины обнаружили спасатели.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на утонувшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии при утоплении», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Следственное управление в очередной раз обращается к жителям Пензенской области быть осторожнее при купании на водоемах: не купаться в местах, не предназначенных для этого, избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, а также при плохом самочувствии», — добавили в ведомстве.