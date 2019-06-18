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Для пензенских выпускников стартовал резервный поток сдачи ЕГЭ

18 июня в 15:49 184 просмотра
, 17 июня, сдавали ЕГЭ по литературе и географии.

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Пензенские выпускники в резервный день, 17 июня, сдавали ЕГЭ по литературе и географии.

Всего итоговую аттестацию прошли 17 выпускников: 16 — по литературе и 1 — по географии.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что экзамен прошел без технических и технологических сбоев.

«Более 700 выпускников подали заявление на прохождение итоговой аттестации в резервные дни. Наибольшее количество выпускников будут сдавать обязательные предметы: 130 — русский язык и 107 — математику профильного уровня. На сдачу базового уровня математики подали заявления лишь 2 выпускника», — рассказала директор регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.

Следующий экзамен состоится 18 июня. Выпускники будут сдавать физику и историю. Свои результаты школьники узнают не позднее 2 июля.


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