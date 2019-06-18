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Пострадавшим от воздействия радиации пензенцам выплатили около 59 млн руб

18 июня в 16:11 190 просмотров
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Жителям Пензенской области, которые пострадали от воздействия радиации, с начала 2019 года выплатили около 59 млн рублей.

Речь идет о пострадавших из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и участников ликвидации аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Компенсацию в возмещение вреда здоровью, деньги на покупку продуктов, пособия на детей, которые проживают в зоне радиоактивного загрязнения, ежегодные и единовременные компенсации получают 5350 жителей региона.

Всего с января по июнь на выплаты гражданам из федерального бюджета было направлено 58 млн 800 тыс. рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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