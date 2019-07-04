Made in Penza. Как в Пензе наладили производство первых ЭВМ

Прототипом современных компьютеров были электронно-вычислительные машины (ЭВМ). В середине прошлого столетия Пенза являлась одним из центров их производства в Советском Союзе.

Проект первой советской автоматической цифровой вычислительной машины в 1948 году разработали Исаак Брук и Башир Рамеев, изобретение официально запатентовали. Однако его так и не удалось реализовать.

В этом же году при московском заводе счетно-аналитических машин открыли конструкторское бюро СКБ-245, здесь создали первые ламповые машины «Полет», «Оператор», «Стрела». Одним из разработчиков последней был Рамеев, за ее создание он получил государственную премию.

В 1955-м в Пензе открыли филиал СКБ-245, Башира Рамеева взяли туда в качестве главного инженера. В город на Суре также приехали выпускники Московского инженерно-физического института, которые были учениками Рамеева.

Новым проектом конструктора стала ЭВМ «Урал-1». Под производство этих машин выделили пензенский завод САМ, который в 1963 году переименовали в завод ВЭМ.

В конце 1950-х в стране стала расти потребность в вычислительных машинах. В серийное производство запустили ЭВМ «Урал-1», а также ее модификации. Опытный образец изготовили в Москве в 1955-м, затем для дальнейшей работы его передали в пензенский филиал СКБ-245.

«Урал-1» стали выпускать в Пензе с 1957 года, всего произвели 183 машины. Это была небольшая по размерам, относительно других, машина с одноадресной системой команд, ее быстродействие составляло 100 операций в секунду. Емкость оперативной памяти на магнитном барабане составляла 1024 машинных слова по 36 разрядов. Таким образом, скорость считывания была невысокой, а быстродействие — низким. Также была возможность использовать внешнюю память на магнитных и перфолентах. Информацию вводили при помощи устройства с клавишами и с перфолент, вывод — на нее же и печатающее устройство. Машина потребляла небольшую мощность — 7,5 кВт, но нужно было принудительно охлаждать воздух в помещении. ЭВМ предназначалась для обработки больших объемов данных и служила, в основном, для инженерных расчетов. Ее долгое время применяли в различных институтах и вычислительных центрах.

В последующих сериях — «Урал-2», «Урал-3», «Урал-4» и др. — была увеличена память внешних запоминающихся устройств, увеличился набор оборудования для ввода-вывода данных.

Кроме того, в Пензе создали ряд специализированных ЭВМ на основе технических решений «Урал-1», среди них — приборы для метеорологических расчетов, для расчета вероятностных характеристик результатов наблюдений, для анализа кристаллов и другие.

В 1961 году разработчики пензенского НИИУВМ начали создание элементной и конструкторско-технологической базы для ЭВМ второго поколения, через четыре года запустили их массовое производство. Целью Рамеева было создавать сходные по строению машины с программной совместимостью, унифицированными конструктивными компонентами, но различной производительности. Свою идею он попытался реализовать. Принципы автор применил в новой серии ЭВМ на полупроводниковых элементах — «Урал-11», «Урал-14» и «Урал-16», а затем нашли реализацию в машинах третьего поколения «Эльбрус».

Баширу Рамееву в 1962 году присвоили степень доктора наук, причем без защиты диссертации, настолько его вклад в советскую науку был значим.

В 1968 году конструктор переехал в Москву, чтобы там продолжать свою научную деятельность, он работал над проектом единой системы ЭВМ.