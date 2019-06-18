Пензенец написал песню на выпускной

Дмитрий Прокофьев рассказал ИА «Пенза-Пресс», что это первый его клип.

«Совпало много обстоятельств: актуальность, которую не хотелось терять, понятность для большинства темы песни, ну и простая идея, которая почти сразу пришла нам в голову. Сначала талантливейший автор из Пензы Валерий Лягин написал текст припева. После этого я положил его на музыку и в течение еще некоторого времени мы написали текст и музыку для куплетов», — поделился он.

Пока песню взяли в ротацию «Радио Экспресс», а клип крутят в эфире одноименного телеканала, рассказал он, но пензенцы хотят большего.

«Я написал в три министерства образования: Пензенской области (здесь я живу и творю), Оренбургской области (отсюда я родом и здесь оканчивал школу), а также Санкт-Петербурга (здесь снимался клип, и в этом году заканчивает школу мой брат). Попросил рекомендовать в подведомственных школах воспроизведение данного клипа на торжественных мероприятиях по случаю выпускных», — сообщил Дмитрий Прокофьев.

«Вполне себе! И текст, и звучок! Молодец, давай и дальше не хуже!», «Очень душевный клип», «Песня и клип — супер, до мурашек», «Какое же потрясающее видео и композиция получились. Аж ностальгия напала» — так встретили новинку пользователи YouTube.

Свою оценку музыкальному эксперименту пензенцев дал шеф-редактор «Радио Экспресс» Дмитрий Линьков.

«Радует, что Дмитрий пробует себя в новом стиле. Не просто с рока переключиться на более «приземленный» лайтовый стиль, рассчитанный на широкую публику. Но у него это очень хорошо получилось. Уже сейчас радиостанции подхватывают его работы, это здорово. Ждем появления на ковровой дорожке крупной церемонии, где в его руках будет какая-нибудь «тарелка» или же «золотой проигрыватель», — отметил он.