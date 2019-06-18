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Седокова в откровенном топе раскрыла секрет идеальных тренировок

18 июня в 16:26 134 просмотра

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками секретами тренировок для идеальной фигуры.

«Я тут для себя выработала идеальную систему тренировок, относительно моей жизненной позиции. А она такова: нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой.

Итак, для меня идеальное время для тренировок — раннее утро. Я полтора часа занимаюсь. И такой хорошей девочкой себя чувствуешь, что можно себя баловать, хвалить и любить, чего и вам желаю», — рассказала Анна, прикрепив фотографию в откровенном спортивном топе и леггинсах.

Поклонники в комментариях отметили, что им необходимо больше информации о конкретных упражнениях. Они добавили, что певица выглядит просто превосходно.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/annasedokova/

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