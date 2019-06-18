В Пензе пожарные предотвратили взрыв на улице Совхоз-техникум

Информация о возгорании машины на ул. Совхоз-техникум поступила на пульт дежурного в 14.44. На место приехали три пожарных расчета, «ГАЗель» тушили девять сотрудников МЧС.

«Установлено, что в кузове находятся два газовых баллона, была угроза того, что они могут взорваться», — рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В настоящее время пожар ликвидировали. Сотрудники МЧС ждут, когда баллоны охладятся и из них выйдет оставшийся газ, чтобы устранить возможность повторного возгорания.