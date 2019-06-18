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В Пензе пожарные предотвратили взрыв на улице Совхоз-техникум

18 июня в 16:35 168 просмотров
«ГАЗель». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.

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Днем 18 июня в Пензе загорелась грузовая «ГАЗель». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.

Информация о возгорании машины на ул. Совхоз-техникум поступила на пульт дежурного в 14.44. На место приехали три пожарных расчета, «ГАЗель» тушили девять сотрудников МЧС.

«Установлено, что в кузове находятся два газовых баллона, была угроза того, что они могут взорваться», — рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В настоящее время пожар ликвидировали. Сотрудники МЧС ждут, когда баллоны охладятся и из них выйдет оставшийся газ, чтобы устранить возможность повторного возгорания.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС

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