Центробанк поднял курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 июня.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 64,3187 руб. до 64,3352 руб., а курс евро вырос с 72,1077 руб. до 72,2291 руб.

Золото будет стоить 2 781,10 рублей за грамм, серебро — 30,81, платина — 1 650,60, палладий — 3 067,47 руб./гр.