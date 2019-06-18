Как магазинам готовиться к маркировке товаров

С 2019 года на сигаретах, обуви, шинах, духах, одежде, фототехнике и лекарствах появится специальный код маркировки. Что это значит для производителей, продавцов и покупателей, объясняет Эвотор — производитель онлайн-касс.

Зачем нужна

Маркировка — это способ отследить движение товара от производителя к потребителю. А еще — снизить оборот поддельной продукции.

Производитель ставит на каждый товар уникальный код. Все продавцы — от оптовых поставщиков до розничных магазинов — сканируют этот код, когда покупают товар и когда продают его. Так они сообщают государству, что товар прошел через них. Государство видит, сколько товара магазин купил, сколько продал и по какой цене.

Последний в цепочке — потребитель. Его маркировка защищает от некачественного товара. Отсканируйте код маркировки с помощью приложения «Честный знак» — и получите информацию о производителе, дате производства, сроке годности, МРЦ или других важных параметров. Если товар оказался поддельным, в приложении можно оформить и отправить жалобу в надзорные органы.

Коды маркировки на пачках сигарет. Фото — Эвотор.

Какие сроки

Маркировку вводят постепенно — для каждого типа товаров разные сроки и правила.

Табак уже маркируют. Коды будут наносить на сигареты и папиросы, с фильтром и без. Остальные табачные изделия до 1 июля 2020 г. маркировать не будут.

С 1 марта все участники табачного рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» (честныйзнак.рф), иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подключиться к системе электронного документооборота (ЭДО).

С 1 июля производители начнут выпускать только маркированный табак. Розничные магазины должны уметь продавать маркированный табак, а немаркированный могут распродавать до 1 июля 2020 г. После этого сигареты и папиросы можно будет продавать только с маркировкой. Если увидите в магазине пачку без кода — это подделка.

Также 1 июля начнут маркировать обувь и лекарства из перечня 7 высокозатратных нозологий — дорогостоящих препаратов, необходимых больным гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими болезнями.

1 декабря маркировать начнут фотоаппараты, одежду, духи и шины.

Что делать магазинам

Если вы торгуете табаком, то уже должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и получить КЭП. Если торгуете на Эвоторе, можете отправлять отчеты в «Честный знак» прямо с него — решения для этого вы найдете на сайте.

Из оборудования вам понадобится 2d-сканер — он умеет читать двухмерные коды. Если не знаете, читает ли ваш сканер двухмерные коды, проверьте его — считайте образец кода на сайте. Ваш сканер должен пикнуть. Если торгуете алкоголем и работаете с системой ЕГАИС, подойдет сканер акцизных марок.

Для тех, кто торгует лекарствами, одеждой, обувью, фотоаппаратами, духами и шинами, точных инструкций пока нет. Следите за новостями на marka.evotor.ru или на честныйзнак.рф.

Подытожим

1. Маркировать будут табак, обувь, шины, духи, одежду, фотоаппараты и лекарства из перечня 7 нозологий.

2. Маркировка помогает государству обелить рынок и бороться с подделками, а потребителю — проверять качество товаров.

3. Продавцы сигарет и папирос уже должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», получить КЭП, а к 1 июля 2019 г. — обзавестись 2d-сканерами.

4. Остальные розничные продавцы пока ждут инструкций.