Как магазинам готовиться к маркировке товаров

Зачем нужна
Маркировка — это способ отследить движение товара от производителя к потребителю. А еще — снизить оборот поддельной продукции.
Производитель ставит на каждый товар уникальный код. Все продавцы — от оптовых поставщиков до розничных магазинов — сканируют этот код, когда покупают товар и когда продают его. Так они сообщают государству, что товар прошел через них. Государство видит, сколько товара магазин купил, сколько продал и по какой цене.
Последний в цепочке — потребитель. Его маркировка защищает от некачественного товара. Отсканируйте код маркировки с помощью приложения «Честный знак» — и получите информацию о производителе, дате производства, сроке годности, МРЦ или других важных параметров. Если товар оказался поддельным, в приложении можно оформить и отправить жалобу в надзорные органы.
Коды маркировки на пачках сигарет. Фото — Эвотор.
Какие сроки
Маркировку вводят постепенно — для каждого типа товаров разные сроки и правила.
Табак уже маркируют. Коды будут наносить на сигареты и папиросы, с фильтром и без. Остальные табачные изделия до 1 июля 2020 г. маркировать не будут.
С 1 марта все участники табачного рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» (честныйзнак.рф), иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подключиться к системе электронного документооборота (ЭДО).
С 1 июля производители начнут выпускать только маркированный табак. Розничные магазины должны уметь продавать маркированный табак, а немаркированный могут распродавать до 1 июля 2020 г. После этого сигареты и папиросы можно будет продавать только с маркировкой. Если увидите в магазине пачку без кода — это подделка.
Также 1 июля начнут маркировать обувь и лекарства из перечня 7 высокозатратных нозологий — дорогостоящих препаратов, необходимых больным гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими болезнями.
1 декабря маркировать начнут фотоаппараты, одежду, духи и шины.
Что делать магазинам
Если вы торгуете табаком, то уже должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и получить КЭП. Если торгуете на Эвоторе, можете отправлять отчеты в «Честный знак» прямо с него — решения для этого вы найдете на сайте.
Из оборудования вам понадобится 2d-сканер — он умеет читать двухмерные коды. Если не знаете, читает ли ваш сканер двухмерные коды, проверьте его — считайте образец кода на сайте. Ваш сканер должен пикнуть. Если торгуете алкоголем и работаете с системой ЕГАИС, подойдет сканер акцизных марок.
Для тех, кто торгует лекарствами, одеждой, обувью, фотоаппаратами, духами и шинами, точных инструкций пока нет. Следите за новостями на marka.evotor.ru или на честныйзнак.рф.
Подытожим
1. Маркировать будут табак, обувь, шины, духи, одежду, фотоаппараты и лекарства из перечня 7 нозологий.
2. Маркировка помогает государству обелить рынок и бороться с подделками, а потребителю — проверять качество товаров.
3. Продавцы сигарет и папирос уже должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», получить КЭП, а к 1 июля 2019 г. — обзавестись 2d-сканерами.
4. Остальные розничные продавцы пока ждут инструкций.