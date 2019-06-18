Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
По «чемодановскому» делу задержали еще 13 человек
Подозреваемых по «чемодановскому» делу арестовали на 2 месяца
Пензенец устроил резню из-за ревности
Суд огласил решение по делу главврача станции переливания крови
Спустя 20 лет нашли фигуранта дела о нападениях на пензенских таксистов
Задержали еще 12 человек по делу о конфликте в Чемодановке — СКР
К расследованию в Чемодановке подключится МВД РФ
Житель Чемодановки погиб после массовых разборок
Сборщик металлолома. Земетчинец сядет за кражу из дома односельчанки
Пензячка лишилась жизни за долгий поход в магазин

Жительницу Беково пырнули ножом из-за ревности

18 июня в 17:15 276 просмотров

В Белинском районе Пензенской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. Под суд попал 52-летний житель Беково.

Было установлено, что вечером 25 февраля мужчина вернулся из Москвы, где находился на заработках. По дороге он выпивал. Дома между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности, мужчина взял нож и вонзил его в любимую. Женщина смогла оттолкнуть дебошира и убежала. Ее родственники вызвали «скорую», пострадавшую госпитализировали.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Во время предварительного следствия он находился под стражей, сейчас — под домашним арестом.

В настоящее время дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...