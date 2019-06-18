Жительницу Беково пырнули ножом из-за ревности

В Белинском районе Пензенской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. Под суд попал 52-летний житель Беково.

Было установлено, что вечером 25 февраля мужчина вернулся из Москвы, где находился на заработках. По дороге он выпивал. Дома между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности, мужчина взял нож и вонзил его в любимую. Женщина смогла оттолкнуть дебошира и убежала. Ее родственники вызвали «скорую», пострадавшую госпитализировали.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Во время предварительного следствия он находился под стражей, сейчас — под домашним арестом.

В настоящее время дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.