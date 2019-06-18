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Пензенец ушел в травмпункт и не вернулся домой

18 июня в 17:59 304 просмотра

Пензенские полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, Алексей Степанушкин 1981 года рождения 10 июня вышел из дома на улице Карпинского и отправился в травмпункт, расположенный на ул. Пионерская. До настоящего времени неизвестно, где он.

Приметы: на вид мужчине — 40−45 лет, его рост составляет 172 см, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы, на правом плече у него есть татуировка в виде узора, правый глаз косит вправо, был одет в клетчатую рубашку с коротким рукавом, голубые джинсы, белые летние ботинки.

«Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее в ОП № 1 УМВД России по г. Пензе по телефонам: 598−901, 598−902», — обратились к пензенцам сотрудники полиции.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17288200/

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