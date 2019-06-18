В Пензенской области из домов намерены выселить алкомаркеты

Депутаты Пензенской области 19 июня на сессии рассмотрят законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о торговых точках, которые работают в помещениях, переведенных в нежилые. При принятии законопроекта под запрет попадут 45 магазинов по всей Пензенской области, большая часть - алкомаркеты.

Разрабатывая законопроект, опирались на большое количество жалоб от жителей домов, где открыты такие алкомаркеты. Люди недовольны шумом, так как большинство покупателей начинает употреблять купленное горячительное тут же во дворах и на детских площадках.

Аналогичные запреты уже приняты в ряде регионов страны — в Тыве, Курганской и Тульской областях, отмечается в документе.