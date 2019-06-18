Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
Пензенские общественники решили судьбу дома на улице Гоголя, 14
В Чемодановке после конфликта создадут полицейский пункт
Полная антисанитария. Жители Мичурино сидят полмесяца без воды
В Суру попадают хозяйственно-бытовые стоки — экологи
Пензенцев приглашают на прогулку с врачом в детский парк
Пензенцы просят мэрию избавить город от нашествия тополиного пуха
Пензенцам рассказали, почему засохли туи на ул. Суворова
Президент Владимир Путин поздравил пензенского ветерана труда с 90-летием
В Пензе намерены ввести штрафы для паркующихся на газонах
Пензенец ушел в травмпункт и не вернулся домой

В Пензенской области из домов намерены выселить алкомаркеты

18 июня в 17:30 300 просмотров
, который ограничивает продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах.

" data-title="В Пензенской области из домов намерены выселить алкомаркеты — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутаты Пензенской области 19 июня на сессии рассмотрят законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о торговых точках, которые работают в помещениях, переведенных в нежилые. При принятии законопроекта под запрет попадут 45 магазинов по всей Пензенской области, большая часть - алкомаркеты.

Разрабатывая законопроект, опирались на большое количество жалоб от жителей домов, где открыты такие алкомаркеты. Люди недовольны шумом, так как большинство покупателей начинает употреблять купленное горячительное тут же во дворах и на детских площадках.

Аналогичные запреты уже приняты в ряде регионов страны — в Тыве, Курганской и Тульской областях, отмечается в документе.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...