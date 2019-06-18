В Пензе намерены ввести штрафы для паркующихся на газонах

Как сообщается в пояснительной записке, предлагается ввести штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, а также в зеленых зонах.
Кроме того, наказывать рублем предлагают тех, кто не платит за стоянку на платных парковках.
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Депутаты Законодательного Собрания региона на сессии 19 июня рассмотрят законопроект, представленный Гордумой Пензы.
Как сообщается в пояснительной записке, предлагается ввести штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, а также в зеленых зонах.
Кроме того, наказывать рублем предлагают тех, кто не платит за стоянку на платных парковках.
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