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В Пензе намерены ввести штрафы для паркующихся на газонах

18 июня в 18:05 240 просмотров
, представленный Гордумой Пензы.

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Депутаты Законодательного Собрания региона на сессии 19 июня рассмотрят законопроект, представленный Гордумой Пензы.

Как сообщается в пояснительной записке, предлагается ввести штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, а также в зеленых зонах.

Кроме того, наказывать рублем предлагают тех, кто не платит за стоянку на платных парковках.

Фотография: фото автора жалобы, https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/142893/na-novom-gazone-na-ul.-kirova-ustroili-parkovku-penzenec

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