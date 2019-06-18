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Росстат сообщил о серьезном подорожании бензина в мае

18 июня в 18:12 182 просмотра

В России цены производителей автомобильного бензина в мае выросли на 17,5%. Информацию представил Росстат.

Как сообщает РБК, ранее о росте цен предупреждали независимые АЗС, а вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что колебания являются результатом роста мировых цен на топливо.

Кроме того, подорожали некоторые другие нефтепродукты: газовый стабильный конденсат (на 18%), сжиженные пропан и бутан (на 8,4%), нефтяной кокс (на 5%), прочие нефтяные газы (на 11,8%), а также строительные, дорожные и кровельные битумы (на 5,7, 4,5 и 3,7% соответственно). Цены на сырую нефть выросли на 4,5%.

Также Росстат сообщил о том, что за первую неделю июня (с 3 по 9 числа) розничные цены на бензин подорожали, в среднем, на 0,3%. При этом в некоторых регионах рост оказался в разы сильнее: например, в Кызыле бензин за неделю подорожал на 1,4%, а в Чите — на 0,9%.

Напомним, информагентство по итогам мониторинга цен на трех АЗС в мае также зафиксировало рост цен на топливо. В ситуации разбирается УФАС.


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