Президент Владимир Путин поздравил пензенского ветерана труда с 90-летием

18 июня в Пензенской области с 90-летием поздравили ветерана труда и участницу трудового фронта Марию Коноплянцеву.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в годы Великой Отечественной войны Мария Серафимовна трудилась разнорабочей в колхозе Колышлейского района, а после ее окончания долгие годы работала сборщиком на пензенском часовом заводе. Ее трудовой стаж — более 40 лет.

Марию Коноплянцеву поздравили представители администрации и Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города. Ей вручили персональное поздравление от имени президента Владимира Путина и выразили слова глубокой благодарности за многолетний добросовестный труд. Марии Серафимовне также пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких.