В Пензенской области 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

18 июня в Пензенской области стали известны результаты еще по двум предметам ЕГЭ — по русскому языку и физике.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, русский язык сдавали 5180 выпускников. Семь ребят получили высший балл, это учащиеся из школ № 20 и № 49, губернского лицея, многопрофильной гимназии № 13 и лицея № 55 Пензы, школы № 8 Каменки и № 225 Заречного.

1309 работ получили от 80 до 99 баллов, минимальный порог не смогли преодолеть лишь 30 выпускников.

«Если экзамен по математике сдан успешно, т. е. выпускник преодолел минимальный порог, то пересдать экзамен по русскому языку можно в резервный день 26 июня или 1 июля. Если оба обязательных экзамена были оценены ниже минимального порога, то повторно сдать их можно будет только в сентябре», — рассказал министр образования региона Александр Воронков.

Итоговую аттестацию по физике прошли 1324 выпускника. 11-классник из губернского лицея смог получить высший балл. 94 работы оценены в диапазоне от 80 до 99 баллов. 43 выпускника не смогли преодолеть минимальный порог. Пересдать экзамен они смогут в следующем году.

Таким образом, по итогам семи экзаменов 28 работ пензенских выпускников получили 100 баллов. В прошлом году их было всего 25.