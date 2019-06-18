Пензенские экологи озаботились состоянием Суры. По мнению активистов, в реку попадают хозяйственно-бытовые стоки. Источник им известен — это другая река, Кашаевка, которая протекает по территории города в коллекторе. Сейчас ее воды и по виду, и по запаху больше напоминают канализационные стоки. Чтобы прекратить загрязнение Суры, экологи обращались во все ответственные инстанции, но никто из чиновников так и не взялся за решение проблемы.

Сергей Васильевич — заядлый рыбак. Уже в течение восьми лет летом и ранней осенью он практически каждое утро приходит с удочкой к реке Суре: живет недалеко. Однако чаще рыбы на крючок попадается мусор.

А если рыбу и удается поймать, признается Сергей Хоменко, сам он ее не ест — отдает уткам. Дело в том, что места, где мужчина привык рыбачить, можно назвать зоной повышенного экологического риска.

«Весной приходите и посмотрите — все камыши в бутылках, а утром пластик только надувается и щелкает. Экологии никакой. Ниже по течению — пляж, и все это хозяйство туда плывет», — рассказал он.

Пластиковые бутылки и остальные твердые коммунальные отходы, которые там скапливаются, — только часть экологической проблемы. Загрязняет Суру и другая река — Кашаевка.

Это левый приток Суры, который заключен в коллектор на всем своем протяжении — более 3500 метров. Вода выходит из коллектора недалеко от улицы Огородной под железнодорожным мостом. Правда, то что выходит, рекой назвать сложно, больше это похоже на слив канализации.

Уже несколько лет, по словам местных экологов, подземная река по совместительству является, неофициально, общесплавной системой городской коммунальной канализации, предназначенной для совместного сбора и отведения всех видов сточных вод. На поверхности воды в устье реки видны и отходы человеческой жизнедеятельности. С проблемой загрязнения Суры местные жители пытаются бороться уже несколько лет. В 2011 году у них почти получилось. Тогда прокурор Ленинского района Пензы внес в адрес мэра представление об устранении нарушений. Однако администрация города не предприняла действенных мер, в связи с чем прокурор обратился в суд. Правда, вопрос так и не решили.

«Пять-семь лет назад один начальник принял решение о строительстве здесь очистных сооружений, а второй, который имеет власть в Пензе выше, чем верховный суд, отменил его. За неисполнение решения суда администрации, которая отказалась здесь строить очистные сооружения, предусмотрено уголовное наказание», — рассказал общественный экологический инспектор при министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, член группы общественного экологического контроля Пензенской области Виктор Небога.

Этой весной, когда ситуация на реке Суре обострилась, неравнодушные жители Пензы вновь решили действовать. Создали группу в соцсетях, куда регулярно выкладывают фотографии реки и мусор возле нее, а также публикуют официальные документы. Так, жители написали обращение в Роспотребнадзор. Управление перенаправило письмо в региональный минлесхоз и городскую администрацию. Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели обследования устья и дали письменный ответ.

«При визуальном осмотре места впадения реки Кашаевка в Суру установлено, что при выходе из коллектора вода имеет мутный цвет, наблюдается резкий запах канализационных стоков. В связи с тем, что большая ее часть заключена в коллектор, визуально определить наличие врезок от частного сектора не представляется возможным».

Материалы рейдового обследования направили в адрес администрации Пензы. Как пишет минлесхоз, согласно федеральному закону, организация водоотведения в границах городского округа относится к полномочиям администрации Пензы. Однако мэрия, отвечая на запрос, ссылается на другой закон.

«На основании Водного Кодекса Российской Федерации осуществление надзора в области охраны водных объектов относится к полномочиям органов государственной власти РФ в области водных отношений. На основании вышеизложенного управлением ЖКХ Пензы в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области и министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направлены письма с целью принятия мер по выявлению фактов и привлечению виновных лиц, допустивших сброс неочищенных сточных вод в реки Кашаевка и Сура, к административной ответственности».

Вывод один. Представители власти не будут решать проблему загрязнения главной водной артерии Пензенской области, пока не разберутся, кто же действительно отвечает за состояние реки Суры. А тем временем местные экологи и общественники планируют доложить об экологической проблеме региона президенту страны, сообщает телеканал «Экспресс».