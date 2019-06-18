Пензенцам рассказали, почему засохли туи на ул. Суворова

В мэрии Пензы отреагировали на жалобу местного жителя, который признался, что ему очень жаль деревья, высаженные на ул. Суворова и засохшие.

Об этом горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Между проезжей частью ул. Суворова и магазином в доме № 221 был сделан небольшой газон и высажены туи. К сожалению, деньги были выброшены на ветер, т. к. у газона и саженцев не оказалось хорошего хозяина, никто их не поливает. Очень жалко туи, стоят уже все сухие», — отметил он.

В официальном ответе от администрации города за подписью вице-мэра Дениса Леонтьева на редакционный запрос информагентства сообщили, что деревь сажали осенью перед открытием торгового предприятия. Ухаживал за ними дворник, который должен был поливать туи каждое утро. Но, «к сожалению, возможно, из-за зимних погодных условий деревья не прижились».