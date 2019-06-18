Полная антисанитария. Жители Мичурино сидят полмесяца без воды (видео)

Жители села Мичурино Пензенской области остались без водоснабжения. По словам местных жителей, вода перестала нормально течь из кранов в конце весны, а полмесяца назад она и вовсе исчезла. Устав терпеть неудобства, люди устроили собрание у сельской администрации.

Примерно две недели назад в разных районах села Мичурино исчезла вода. Пустые краны молчат, жители села негодуют. У них теперь суперэкономия.

Мытье посуды, стирка, уборка, в общем, вся работа по дому при отсутствии воды — под большим вопросом. Да и правила личной гигиены никто не отменял.

«Мы живем рядом с речкой, ставит насос, там шланги, и поливаем, моемся, стираем, посуду моем. В доме не только взрослые, но и ребенок. Не знаю, чем это вообще все закончится», — рассказала жительница села Мичурино Вера Полуэктова.

Рядом с Пензяткой живет малая часть населения Мичурино. К тому же, не все могут поставить личный насос на реке. Вот и приходится либо ездить в лес на родник, либо терять полдня, чтобы набрать воду из колодца на железнодорожной станции. Другие источники заброшены, а колонок в селе давно нет.

«Глава говорит, что у нас есть вода в поселке, но ее нет. Я живу тоже на улице Совхозной, лично у меня дома десять дней ни капли. Сегодня только в два часа ночи из крана потекла вода, потому что он всегда открыт и днем, и ночью, вдруг потечет», — сказала жительница села Мичурино Ольга Ардеева.

Как говорят мичуринцы, вода в кранах исчезла после перебоев с электричеством. На одной из двух водонапорных башен, которую поставили около трех лет назад, отключился насос.

«Работникам ЖКХ нужно было проехать и проверить, потому что автоматически отключается. Мы только дня два пользовались водой, пока она была в башне. Когда начали возмущаться, руководители ЖКХ поехали туда, чтобы проверить, а она отключена», — рассказала Ольга Ардеева.

После собрания у сельской администрации активисты решили проверить состояние насоса на старой скважине. Характерный звук дал понять, что техника в рабочем состоянии.

«Башня пустая, сухая, а насос работает. Это же бесхозяйственность. Он обязательно сгорит в ближайшее время, а на ремонт будут нужны деньги. Они постоянно жалуются: средств нет, за свет платить нечем, насос перемотать — тоже», — сказала Вера Полуэктова.

В Мичурино с каждым годом только усугубляются проблемы с водой. Население растет, число скважин и водонапорных башен — нет. Новая беда заставила людей писать жалобы в разные инстанции. Теперь мичуринцы в ожидании того, что на них наконец-то обратят внимание, сообщает телеканал «Экспресс».