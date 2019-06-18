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Пензенцы просят мэрию избавить город от нашествия тополиного пуха

18 июня в 19:11 160 просмотров
Жалобную книгу» информагентства с просьбой выяснить, планирует ли мэрия принять какие-либо меры по борьбе с июньским «пухонашествием».

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Жители Пензы обратились в «Жалобную книгу» информагентства с просьбой выяснить, планирует ли мэрия принять какие-либо меры по борьбе с июньским «пухонашествием».

«Ежегодно в июне вся Пенза утопает в тополином пухе, у аллергиков проблемы, пожарная опасность резко увеличивается, да и не очень приятно, когда пух везде. Планирует ли городская администрация какие-то меры по ликвидации тополей как источников пухонашествия на горожан?» — спрашивают горожане.

Редакция направила официальный запрос в мэрию, чтобы узнать позицию по данному вопросу.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о том, что проблема пожарной безопасности в регионе обострилась с появлением на улицах тополиного пуха.


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