Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
Пензенские общественники решили судьбу дома на улице Гоголя, 14
Полная антисанитария. Жители Мичурино сидят полмесяца без воды
В Суру попадают хозяйственно-бытовые стоки — экологи
Пензенцев приглашают на прогулку с врачом в детский парк
Пензенцы просят мэрию избавить город от нашествия тополиного пуха
Пензенцам рассказали, почему засохли туи на ул. Суворова
Президент Владимир Путин поздравил пензенского ветерана труда с 90-летием
В Пензе намерены ввести штрафы для паркующихся на газонах
Пензенец ушел в травмпункт и не вернулся домой
В Пензенской области из домов намерены выселить алкомаркеты

В Чемодановке после конфликта создадут полицейский пункт (видео)

18 июня в 19:54 102 просмотра
, однако люди входили в зал целыми группами.

" data-title="В Чемодановке после конфликта создадут полицейский пункт — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Чемодановка Пензенской области представители Следственного комитета и прокуратуры провели прием граждан. На него записались 32 человека, однако люди входили в зал целыми группами.

Все нарекания и жалобы людей по порядку выслушивают представители Следственного комитета и прокуратуры. Чемодановцы смогли лично обратиться к руководителю третьего следственного управления Следственного комитета России, руководителю регионального следкома, а также главному прокурору региона. Люди заходили по одному, но чаще — по несколько человек. Ведь, по сути, у всех один и тот же вопрос: какой будет жизнь в Чемодановке после произошедшего?

«Очень много людей. Чтобы все ускорить, может, разделимся по полномочиям. Если есть вопросы конкретно к следственным органам, то мы их принимаем, и так далее», — сказал руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Внутрь зала, где, собственно, и проходил прием, журналистов так и не пустили, ссылаясь на конфиденциальную информацию. Как затем сообщают в официальных источниках жители Чемодановки и близлежащих сел, задавали вопросы по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений, принятию мер по защите прав и законных интересов при совершении в отношении них противоправных деяний. Уже известно, что в Чемодановке после конфликта создадут полицейский пункт, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...