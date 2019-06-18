Пензенские общественники решили судьбу дома на улице Гоголя, 14 (видео)

Общественный совет при комитете по охране памятников истории и культуры решил судьбу дома на улице Гоголя, 14. Деревянный дом с уникальными наличниками, подобных которым в Поволжье больше нет, решено не включать в список памятников истории и культуры. Недостаточно обоснований, как исторических — дом не связан со значимыми событиями или личностями, так и архитектурных — строение несколько раз перестраивали жители, поэтому первоначальный облик утерян. Однако активисты намерены бороться за каждое здание.

Деревянная Пенза исчезает в бюрократических проволочках. Общественный совет отказался включать дом на улице Гоголя, 14 в список памятников, а значит, дальнейшему сносу ничего не мешает. Специалисты не нашли достаточных исторических или архитектурных обоснований. Хотя проблему признают уже через пару лет, Пенза навсегда лишится своей исторической, деревянной застройки.

Чтобы это предотвратить, специалисты видят лишь один вариант — делать памятниками целые улицы. Но и это оказывается невыгодно. Инвесторы при реставрации таких домиков сталкиваются с постоянными запретами от местной власти практически на любые ремонтные работы. И в итоге отказываются от таких объектов. Хотя улица Гоголя вполне бы подошла на звание исторической.

«На данный момент, при всем нашем желании, у нас недостаточно аргументов поддержать эту инициативу. К сожалению, деревянная Пенза погибает со страшной скоростью, на сегодняшний день кроме отдельных уголков ничего не осталось. Центр весь практически уничтожен и в этом плане лет через пять, думаю, вообще все исчезнет», — сказал председатель общественного совета при комитете по охране памятников истории и культуры министерства культуры и туризма Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

В попытках сохранить дом на улице Гоголя, 14 активистам удалось собрать подписи 300 горожан. Однако совет такого рода проявления общественного мнения не учитывает, важны лишь факты. Документальный в том, что по постановлению № 317, времен СССР, настаивают в общественном совете, не так значимо, а вот активисты уверены, этот документ важен уже потому, что предусматривает создание в Пензе музея деревянного зодчества, и если уж не в качестве музея, то от идеи сохранить деревянные домики с уникальными наличниками в Пензе хотя бы по отдельности, активисты не хотят отказываться.

«Неясным остается, почему это постановление не исполняется и никак не принимается во внимание. Согласно ему, предполагалось часть здания использовать как музей деревянного зодчества, а другую просто сохранить, что и планировалось сделать с домом по улице Гоголя, 14», — рассказал общественный активист Михаил Кириков.

«Мы не согласны с заключением совета. Считаем, что этот дом ценен для города, и с нами солидарны другие пензенцы», — сказал архитектор Евгений Кутай.

Активисты намерены бороться за деревянный дом на улице Гоголя, 14 дальше и обращаться в вышестоящие инстанции. Специалисты из общественного совета, в свою очередь, замечают, чтобы сохранить деревянную Пензу, нужен компромисс строителей, власти и инвесторов. И в этом плане, благодаря обсуждению судьбы дома на улице Гоголя, 14, вопрос сдвинулся с мертвой точки, сделано минимальное: теперь любые изменения в Генплане города, планах по перестройке Пензы и программе переселения из ветхого и аварийного жилья будут согласовываться с комитетом по охране памятников истории культуры на стадии проектирования. Только пока стороны пытаются договориться очередной деревянный дом может исчезнуть с лица Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».