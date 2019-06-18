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В Пензенской области ищут пропавшего городищенца Вячеслава Суркова

18 июня в 19:18 134 просмотра

В Городищенском районе Пензенской области разыскивают без вести пропавшего 34-летнего жителя райцентра Вячеслава Анатольевича Суркова.

Как сообщает пресс-служба регионального УМД, мужчина ушел из дома 31 мая в 15.30 и до настоящего времени не вернулся.

«Приметы: на вид 30−35 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: имеет хирургический надрез над правым ухом. На момент ухода из дома был одет в красную футболку, синие спортивные штаны, серую кепку (бейсболку) с надписью NIKE, на ногах — галоши черного цвета», — рассказали в управлении.

Информацию о возможном местонахождении мужчины следует сообщать в ОМВД России по Городищенскому району по телефонам: 8−841−58−3-31−01, 8−841−58−3-18−47, 8−927−363−59−29.

Фотография: Скриншот - https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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