В Пензенской области ищут пропавшего городищенца Вячеслава Суркова

Как сообщает пресс-служба регионального УМД, мужчина ушел из дома 31 мая в 15.30 и до настоящего времени не вернулся.

«Приметы: на вид 30−35 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: имеет хирургический надрез над правым ухом. На момент ухода из дома был одет в красную футболку, синие спортивные штаны, серую кепку (бейсболку) с надписью NIKE, на ногах — галоши черного цвета», — рассказали в управлении.

Информацию о возможном местонахождении мужчины следует сообщать в ОМВД России по Городищенскому району по телефонам: 8−841−58−3-31−01, 8−841−58−3-18−47, 8−927−363−59−29.