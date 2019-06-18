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Пензенцев приглашают на прогулку с врачом в детский парк

18 июня в 19:28 144 просмотра
(ул. Кронштадтская, 1А).

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21 июня специалисты областного центра медпрофилактики приглашают пензенцев в детский парк (ул. Кронштадтская, 1А).

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, с 11 до 14 часов в парке будет организована работа нескольких профилактических площадок для детей и взрослых.

В 11 часов специалисты Российского фонда милосердия и здоровья расскажут пензенцам о доступном виде спорта на свежем воздухе — скандинавской ходьбе. Проверить показатели здоровья помогут сотрудники специализированного центра. У них можно будет определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить индекс массы тела и получить консультацию по коррекции выявленных факторов риска.

Также для популяризации ходьбы как наиболее доступного метода профилактики заболеваний будет организована прогулка с доктором и тематическая беседа о важности физической активности. Врач поможет разобраться в основах здорового образа жизни.


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