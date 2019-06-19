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Типичные пензенцы. Горожане устроили у знака «свалка запрещена» помойку

19 июня в 07:44 188 просмотров
, предупреждающим о запрете свалки, пензенцы накидали пакеты с мусором. И все это — рядом с зоной отдыха.

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В Арбеково под знаком, предупреждающим о запрете свалки, пензенцы накидали пакеты с мусором. И все это — рядом с зоной отдыха.

«Типичные жители Пензы. У озера городской больницы № 6. Мусор с каждым днем прибавляется, а ведь чуть дальше, в 10 метрах, есть помойка», — написал в одной из групп соцсети «ВКонтакте» возмущенный таким поведением горожанин.

В комментариях пользователи поддержали автора единогласно.

Это не первый случай, когда незаконные свалки бурно осуждаются в Сети. Возникает вопрос: если все понимают, что бросать мусор где попало — это плохо, то кто все-таки складирует его у запрещающих знаков, в лесах и у рек?

Фотография: скриншот https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456368988%2Falbum-118193328_00%2Frev

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