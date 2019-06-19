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Заместитель генпрокурора дал поручения по конфликту в Чемодановке

19 июня в 07:30 374 просмотра
, посвященное урегулированию конфликта в Чемодановке.

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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провели совещание, посвященное урегулированию конфликта в Чемодановке.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в центре внимания были «анализ проблем и комплекс мер по установлению хронологии событий, выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия, организация расследования уголовных дел, возбужденных в связи с этими событиями».

Заместитель генерального прокурора также провел прием жителей Бессоновского района в Чемодановке, жители спрашивали его о благоустройстве, водоснабжении, возобновлении работы отделения полиции в селе, постройке новой школы и др. Сергей Зайцев поручил прокурору Пензенской области и прокурору района разобраться по каждому из поступивших обращений, восстановить нарушенные права граждан и привлечь ответственных за конфликт в Чемодановке к ответственности.

Ситуация в регионе, ход расследования уголовных дел поставлены на особый контроль, подчеркивает пресс-центр правительства региона.


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