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Имущество пензенского аэропорта хотят приватизировать

19 июня в 08:36 228 просмотров

19 июня на сессии Законодательного Собрания планируется решить — включать ли в план приватизации на 2019−2021 годы имущество пензенского аэропорта.

Как говорится в пояснительной записке, это планируется сделать «в целях реализации соглашения o намерениях в области реализации комплексного проекта развития аэропорта Пенза между правительством Пензенской области и обществом c ограниченной ответственностью «Новапорт Холдинг».

В план приватизации предлагается включить 2381 объект движимого и 22 объекта недвижимого имущества аэропорта.

«Реализация проекта будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений по пропускной способности, соблюдению требований действующего законодательства, в том числе — требований транспортной безопасности и доступности маломобильных групп населения, обеспечению региона красивым, удобным и эстетичным зданием аэровокзала, которое станет одной из визитных карточек Пензенской области», — отмечается в пояснительной записке.

Если депутаты одобрят приватизацию, то это сократит расходы бюджета региона на 100−110 млн рублей в год, которые сейчас тратятся на выполнение госзадания ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» и обеспечение планового технического перевооружения учреждения.

Подчеркивается, что ликвидация ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» и внесение в уставный капитал вновь создаваемого акционерного общества имущества аэропортового комплекса не повлияют на работу аэроузла.


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