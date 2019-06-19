Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
«Веселые горки». Пензячка пожаловалась на крутой спуск к дороге
Отдала последние силы щенкам. Пензенцы рассказали об измученной собаке
Имущество пензенского аэропорта хотят приватизировать
В Пензе сделают освещение между кардиоцентром и больницей № 6
Заместитель генпрокурора дал поручения по конфликту в Чемодановке
Пензенские общественники решили судьбу дома на улице Гоголя, 14
В Чемодановке после конфликта создадут полицейский пункт
Полная антисанитария. Жители Мичурино сидят полмесяца без воды
В Суру попадают хозяйственно-бытовые стоки — экологи
Пензенцев приглашают на прогулку с врачом в детский парк

Кувайцев обсудил с транспортниками форму водителей, зарплаты и льготный проезд

19 июня в 09:17 136 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев и зампред правительства региона Дмитрий Семенов встретились с представителями транспортных компаний.

Во встрече участвовали руководители трех компаний-перевозчиков областного центра. Виктор Кувайцев напомнил им о требованиях к внешнему виду водителей общественного транспорта.

«Это вопрос культуры и уважения к пассажирам — как в части одежды, так и в плане поведения и общения с окружающими», — отметил глава администрации.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, речь идет о летней форме одежды — водителям рекомендуется надевать однотонную рубашку светлых тонов и брюки.

Представители транспортных компаний заверили, что до конца июня вопрос будет решен как по троллейбусам и автобусам, так и по маршруткам.

Также стороны обсудили зарплату сотрудников энергохозяйства ООО «Городской электрический транспорт». В адрес руководства области и города поступили жалобы о низкой оплате труда отдельных специалистов.

Руководитель предприятия сообщил, что сейчас работники энергохозяйства получают порядка 22 тысяч рублей. Участники совещания приняли решение рассмотреть возможность ее увеличения.

Также в связи с большим количеством обращений от жителей города представители власти обратились к руководителю одной из транспортных компаний с предложением продлить срок действия льготного проезда на маршрутах № 30 и № 89. Возможность сохранения льгот рассматривается.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_s_rukovodstvom_kompaniy_perevozchikov/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...