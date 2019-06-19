Отдала последние силы щенкам. Пензенцы рассказали об измученной собаке

«Жила-была Собака, которую никто не любил. Все обходили ее строной, закидывали палками и гоняли даже с мусорной площадки, боясь ее болезненного внешнего вида. Мы, люди, вообще часто жестоки беспричинно, ведь болезнь Найды не передалась бы ни одному человеку, который беспощадно лишал ее шанса на пропитание.

Как она пережила зиму и не умерла — загадка! Ведь к моменту, как она попала к нам, на ней не осталось шерсти и вовсе! Все тело было покрыто огромными красными гноящимися болячками. У Найды был запущенный демадекоз. И щенки, которых она до последнего дня согревала теплом своего больного тела.

Приехав к нам, она больше напоминала жертву концлагеря. Без сил, худая, как велосипед, с поникшими глазами. Первый месяц Найда, почти не двигаясь, сидела в клетке. Она ела, пила, но боялась сделать что-то не так, лишь бы ее не выгнали. Такая крупная собака пыталась по привычке сделаться невидимой.

Спустя пару месяцев мы нашли общий контакт с Найдой. Сейчас она — старожил нашего Центра наравне с Гусей. Этих двух подружек никто не берет, и за три года Найду приехали посмотреть лишь единожды. Какая-то неведомая невидимка висит на ней до сих пор.

Мы смирились с этим положением дел, знаем, что для Найды мы — уже семья, но не теряем надежды, что однажды наша умная и благодарная девочка встретит своего человека и все, что было «до», станет неважным», — рассказали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Подробнее о собачке можно узнать здесь.