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В Пензе участились случаи взлома страниц в соцсетях — полиция

19 июня в 09:39 60 просмотров

Пензенцев предупреждают об участившихся случаях взлома страниц в социальных сетях и массовых рассылок друзьям с просьбой одолжить денег.

Региональное УМВД обращается к жителям региона с просьбой быть предельно внимательными и бдительными при общении в соцсетях. В «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Моем мире Mail.ru» и на других сайтах людям массово шлют сообщения с просьбой оказать материальную помощь. Предлоги могут быть разные — например, человек находится в тяжелой жизненной ситуации, просит деньги на организацию похорон родственника и т. д. Злоумышленники просят предоставить данные банковских карт якобы для перевода денежных средств.

Прежде чем помогать человеку, необходимо удостовериться, что с его аккаунта не сидит злоумышленник. Сотрудники полиции рекомендуют не принимать все на веру и позвонить знакомому по телефону, чтобы убедиться, что ему действительно нужна помощь.

Подробнее о том, как мошенники могут получить доступ к вашей странице и на какие ухищрения идут, чтобы залезть в чужой кошелек, можно почитать в большом материале информагентства.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/компьютер-безопасность-замок-хакер-1591018/

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