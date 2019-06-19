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«Веселые горки». Пензячка пожаловалась на крутой спуск к дороге

19 июня в 09:49 24 просмотра
«Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» за помощью. Она рассказала о крутом спуске к пешеходному переходу на улице Минской.

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Женщина обратилась в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» за помощью. Она рассказала о крутом спуске к пешеходному переходу на улице Минской.

«Для жителей улиц Минская и Одесская приготовили к зиме аттракцион «Веселые горки» на пешеходном переходе рядом с почтовым отделением № 47. Гололед в нашем регионе никто не отменял. Можете себе представить, с какой скоростью и весельем поскользнувшиеся пешеходы будут вылетать прямо под колеса проезжающего транспорта», — написала пензячка.

Женщина предложила заменить крутой спуск ступеньками, чтобы местным жителям было проще спускаться в гололед. Информагентство направило в мэрию официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.


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