Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
Tele2 запустила социальный тариф
Пензенцы присоединятся к акции «Свеча памяти»
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
На ул. Гагарина по дороге течет вода — пензенец
«Молком» запустил рекламный ролик «Десертель», снятый в роскошном замке
В Пензе на Бал медалистов пригласили почти 600 выпускников
В Пензе страховая заплатит деньги за сбитого поездом лося
Пензенцы совершили полет с иконой
Какие штрафы ввели в Пензенской области за парковку на газонах
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области

Губернатор объяснил, зачем приватизировать пензенский аэропорт

19 июня в 11:33 406 просмотров

Пензенский аэропорт будут приватизировать. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 июня.

Как сообщил начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов, планируется создание акционерного общества с участием правительства Пензенской области и инвестора.

Зачем приватизировать аэропорт, пояснил губернатор Иван Белозерцев.

«Многие регионы идут по пути продажи аэропортов в частные руки, компании потом успешно управляют ими. Был вариант оставить все, как есть, или оставить региону 25% +1 акцию и быть партнером инвестора, который за свои деньги построит современное здание аэровокзала, увеличит количество рейсов в другие регионы при федеральной поддержке», — отметил глава региона.

Кроме того, добавил губернатор, компании зачастую делают аэропорты международными, что очень важно для Пензенской области.

«Для людей очень важно, чтобы затраты из бюджета были меньше, а услуг — больше», — подчеркнул Иван Белозерцев.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...