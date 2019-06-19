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Задания к ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

19 июня в 12:02 238 просмотров
, с которым ознакомились «Известия».

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В России приняли решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Об этом сообщается в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

Так, ЕГЭ и ОГЭ планируют перевести в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

Отмечается, что новые правила смогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена. При этом специалисты считают, что схожие технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.

В настоящее время ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.


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