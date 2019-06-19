Задания к ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Так, ЕГЭ и ОГЭ планируют перевести в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.
Отмечается, что новые правила смогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена. При этом специалисты считают, что схожие технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.
В настоящее время ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.